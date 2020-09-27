14 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

الدمام – البلاد

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 457 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت أمس الأول عن قيد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ (كوفيد – 19) في الأسواق والمراكز التجارية، و “8” مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 878 موقعاً، بمشاركة 449 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146239 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات،

كما تم رفع 7559 طناً من النفايات، وأزالت 4048 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9243 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة. كما استقبل مركز البلاغات 24 بلاغا تنوعت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة. وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).