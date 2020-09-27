وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل مالي

البلاد : متابعات
أكد وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي ، مشيراً إلى أن من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، حيث تعمل الوزارة مع ضيف الرحمن من ” الفكرة إلى الذكرى” .
#وزير_الحج: سنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك #العمرة وهذه البدائل عن تطبيق #اعتمرنا #الراصد #الإخبارية pic.twitter.com/sH4d2Ac0R8
— الراصد (@alraasd) September 27, 2020
وأضاف بنتن خلال تصريحاته إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.
فيديو | #وزير_الحج يعلن لـ #الراصد: أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة #كورونا دون مقابل مالي #الإخبارية pic.twitter.com/6dMf0WttPz
— الراصد (@alraasd) September 27, 2020
وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.
فيديو | كيف ستنظم وزارة #الحج و #العمرة دخول 6 آلاف معتمر يومياً في المرحلة الأولى من عودة العمرة؟ ويؤكد لـ #الراصد: لكل مجموعة "مختص صحي" #الإخبارية pic.twitter.com/wmpVKg4tjd
— الراصد (@alraasd) September 27, 2020
وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.
#وزير_الحج : اعتمدنا على التقنية ولدينا خطة تنفيذية دقيقة عبر تطبيق #اعتمرنا #الراصد #الإخبارية pic.twitter.com/72JDbe1vrS
— الراصد (@alraasd) September 27, 2020
ويدعم تطبيق اعتمرنا المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.
فيديو | #وزير_الحج يتحدث عن العلاقة مع شركات الحملات ومستقبلها لخدمة الحجاج والمعتمرين#الراصد #الإخبارية pic.twitter.com/Wh2FRAOiTn
— الراصد (@alraasd) September 27, 2020