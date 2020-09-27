وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل مالي

البلاد : متابعات

أكد وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي ، مشيراً إلى أن من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، حيث تعمل الوزارة مع ضيف الرحمن من ” الفكرة إلى الذكرى” .

وأضاف بنتن خلال تصريحاته إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

فيديو | #وزير_الحج يعلن لـ #الراصد: أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة #كورونا دون مقابل مالي #الإخبارية pic.twitter.com/6dMf0WttPz — الراصد (@alraasd) September 27, 2020

وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

فيديو | كيف ستنظم وزارة #الحج و #العمرة دخول 6 آلاف معتمر يومياً في المرحلة الأولى من عودة العمرة؟ ويؤكد لـ #الراصد: لكل مجموعة "مختص صحي" #الإخبارية pic.twitter.com/wmpVKg4tjd — الراصد (@alraasd) September 27, 2020

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.

ويدعم تطبيق اعتمرنا المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.