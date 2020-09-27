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وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل مالي

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي ، مشيراً إلى أن من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، حيث تعمل الوزارة مع ضيف الرحمن من ” الفكرة إلى الذكرى” .

وأضاف بنتن خلال تصريحاته إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.

ويدعم تطبيق اعتمرنا المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

صحيفة البلاد

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