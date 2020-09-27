مقتل 16 عاملاً بمنجم للفحم في الصين

بكين : متابعات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 16 عاملا قُتلوا في حادث بمنجم للفحم في جنوب غرب الصين اليوم الأحد.

والواقعة هي الأحدث من نوعها في الصين. وسجل البلاد في الأمان الصناعي متواضع وتعد مناجمها من بين الأكثر خطرا على مستوى العالم.

وذكرت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية أن مستويات عالية من أول أكسيد الكربون كانت في المنجم الذي يقع في مدينة تشونغتشينغ. وحوصر 17 عاملا في المنجم وجرى نقل الناجي الوحيد للمستشفى.

وأضافت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية أن الحادث وقع في منجم سونغتساو للفحم التابع لشركة محلية للطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن احتراق أحزمة في المنجم تسبب في تخطي مستويات أول أكسيد الكربون لحد الأمان.

وقالت إن فريق إنقاذ مؤلفا من 75 فردا دخل المنجم كما وصل 30 مسعفا لموقع الحادث.