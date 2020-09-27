مفاجأة كبرى لن تتوقعها .. لعبة فيديو يجب أن تعرفها تساعد على إنقاص الوزن

الجميع يبذل جهدا غير محدود للتخسيس أو التخلص من الوزن لكن ما نحن بصدده يمثل مفاجأة غير متوقعة سببها لعبة فيديو.

فبدون صالات ألعاب او ريجيم، فجر شاب ياباني مفاجاة بشان تحقيقه للياقة البدنية عن طريق لعبة فيديو.

وذلك حسبما ذكره موقع “oddity central” الروماني المتخصص في متابعة الأخبار الغريبة حول العالم.

قصة الطالب الياباني وإنقاص الوزن

قصة اللياقة البدنية المرتبطة بالمراهق الياباني، نشرها عبر حسابه الذي يحمل اسم KZM بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأرجع اعتماده على اللعبة الفيديو “رينج فيت” التابعة لشركة Nintendo اليابانية، لأكثر من 6 أشهر، مدعيا أنها السبب وراء نقص وزنه.

ونشر الطالب الياباني صور له عبر “تويتر” مظهرة لياقته البدنية، فضلا عن تعليقه “هذه نتيجة استخدامي تطبيق نينتيندو رينغ فيت لمدة 6 أشهر”.

ولاقت تدوينته صدى واسعا بأواخر شهر يوليو الماضي؛ إذ حصدت نحو 24 ألف تغريدة وما يقرب من 400 تعليق.

وبحسب الموقع الأجنبي، بدأ KZM في لعبة الفيديو الخاصة باللياقة البدنية نوفمبر الماضي.

معتمدا عليها للمحافظة على جسده خاصة مع حالة الإغلاق التي ارتبطت بفيروس كورونا.

واعتاد من وقتها على نشر لقطات توضح إنجازاته مع الجيمز بما فيها من الوقت والسعرات الحرارية التي حرقها.

وأظهرت إحصائيات اللعبة الخاصة بـKMZ، في أواخر يوليو، أن لديه أكثر من 100 ساعة من اللعب المسجل، و21000 سعرة حرارية محترقة، و175 كم ركض.

معلومات عن لعبة الفيديو

“رينج فيت” المعروفة باسم Ring Fit Adventure، هي جيم تمارين فيديو “تقمص الأدوار” طورتها ونشرتها شركة Nintendo.

ويشتمل الجانب الرئيسي للعبة على أن يكمل اللاعب الأدوار المطلوبة منه.

المعتمدة على حركات اللاعب والإجراءات المرتبطة بأداء أنشطة بدنية معينة باستخدام Ring-Con “حلقة” وحزام الساق.

مع عناصر التحكم في الحركة داخل Joy-Con التي تستشعر حركة اللاعب.