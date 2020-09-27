مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

جدة : البلاد

رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

ودعا معالي الأمين العام إلى التنفيذ الفوري للاتفاق واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن كافه الأسرى والمعتقلين، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وعبر معالي الدكتور الحجرف عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.