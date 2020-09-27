لاند روفر تطلق سيارتها الجديدة بالدفع الهجين

كشفت شركة لاند روفر النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Range Rover Velar ، والذي يشهد تعديلات شاملة على نظام الدفع وانضمام نسخة الدفع الهجين Plug-in. ومن المقرر طرحها بسعر يبدأ من 58 ألف و385 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة يتوفر لها الآن محرك سداسي الأسطوانات جديد على شكل مستقيم مع تقنية الدفع الهجين المعتدل ونسخة بنظام الدفع الهجين Plug-in.

ويولد النظام الهجين بالنسخة Velar P400e قوة 404 حصان. وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، فضلاً عن بلوغ مدى السير 61 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 1ر17 كيلووات ساعة.

وينضم لبرنامج الدفع محركان بنزين وديزل جديدان سعة 2 لتر يستندان على تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت بقوة 400 و300 حصان. وتتسارع السيارة الأقوى (البنزين) من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر5 ثانية.

ولم تطرأ أية تغييرات على ملامح السيارة الخارجية، غير توفير ألوان طلاء جديدة، وبعض التحسينات على المقصورة الداخلية، والمقود متعدد الوظائف ونظام الملتيميديا.