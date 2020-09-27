قصف أرميني لمناطق سكنية أذربيجانية

باكو – واس

قصفت القوات المسلحة الأرمينية بقذائف الهاون وبأسلحة من العيار الثقيل مناطق سكنية أذربيجانية على طول خط التماس في قرة باغ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في كلمة بثتها القناة الرسمية اليوم : “بدأت القوات المسلحة الأرمنية اليوم، بقصف مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق السكنية في اتجاهات مختلفة من خط التماس”

مضيفًا أن هناك خسائرَ وقعت في صفوف الجيش الأذربيجاني والسكان المدنيين.

وأكد علييف أن بلاده لن تترك تحركات أرمينيا دون رد، مشيرًا إلى شن ضربات في الوقت الحالي على مواقعَ أرمينية.

من جانب آخر ، أسقطت القوات الأرمينية في قرة باغ مروحيتين وثلاث طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.

وأفاد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم أن القوات الأرمينية أسقطت

طائرتي هليكوبتر وثلاث طائرات بدون طيار، فيما لا يزال القتال مستمرًا.

من جهتها طالبت فرنسا بوقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورنو قرة باغ.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان لها: عن بالغ قلق فرنسا من الاشتباكات العنيفة في مرتفعات قرة باغ، حيث وردت معلومات تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف الحوار.

وجددت التزام فرنسا بالتوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين في إطار القانون الدولي