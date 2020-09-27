الرياضة

هدفٌ صاروخي بالقدم اليمنى من محرز..

فيديو: محرز يمزق شباك ليستر بصاروخية في الزاوية التسعين

محمد ابو الوفاaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
محرز

سجّل الدولي الجزائري وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز هدفًا لا يُصد ولا يُرد في شباك ليستر سيتي بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليًا.

ويحل ليستر سيتي ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشير النيجة حتى الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفٍ نظيفٍ من توقيع محرز بالدقيقة الرابعة.

وانبرى الجناح الأعسر إلى تصويبة قوية بقدمه اليمنى، أسكنها شباك الحارس كاسبر شمايكل الذي اكتفى بمراقبتها تدخل مرماه.

شاهد الهدف..

محمد ابو الوفا

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