شجار عائلي يستلزم تدخل الشرطة بـ50 عربة دورية

تشاجر نحو 50 شخصا خلال حفل عائلي بالقرب من مدينة أوسنابروك الألمانية مما تسبب في عملية شرطية كبرى هناك.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن كثيرا من ضيوف الحفل العائلي الكبير في بلدة هاسبرجن دخلوا في شجار لم يتم استيضاح أسبابه حتى الآن، واعتدوا على بعضهم البعض.

وأضافت الشرطة أن الوضع تفاقم وتطور إلى شجار وحشي انتقل إلى المنطقة الخارجية أمام المنزل. واستدعى المارة الشرطة التي حضرت مع ما يقرب من 50 عربة دورية وأنهت الشجار.

وبحسب بيانات الشرطة، أصيب شخصان من أفرادها بجروح بسيطة وثالث بجرح خطير خلال العملية.

ولم يتضح حتى الآن عدد المصابين من الأشخاص الذين كانوا في الحفل.

وتم التحفظ على ثلاثة رجال وسيدة تتراوح أعمارهم بين 23 و52 عاما للاشتباه في كونهم جناة رئيسيين في الواقعة.

ويتم التحقيق ضدهم حاليا بتهمة مقاومة رجال إنفاذ القانون وكذلك التهديد وإلحاق إصابات جسمانية خطيرة. وتم أيضا فتح تحقيق في القضية على خلفية الاشتباه في الإخلال بالأمن والسلم العام.