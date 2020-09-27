توطين التقنيات المتقدمة لكفاءة الطاقة

الرياض- البلاد

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى دفع جهود توطين التقنيات المناسبة لرفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة، وإسهام الترشيد ورفع الكفاءة في خفض الإنتاج والاستهلاك من الطاقة، وإسهام التكنولوجيا الرقمية في تحديث كفاءة الطاقة وزيادة قيمتها، وفي إزالة الحواجز التنظيمية أمام الابتكار ، مع ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية ، وكذلك أهم المعوقات والتحديات التنفيذية والإدارية التي تواجه المركز وأبرز الحلول لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لتحسين إنجازاته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل لناقشة التقرير السنوي للمركز بحضور رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي، وعدد من المسؤولين في المركز ، كما استعرض الاجتماع مشروع إعداد الدلائل التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ ترشـيد الطاقـة المسـتدامة وما تم بشأنه بالتعـاون مـع المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وخلال الجلسة أجاب ممثلو المركز عن ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات حول تطوير المعرفة والخبرة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات داخل المملكة وخارجها.