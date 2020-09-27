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ترمب يعلن ترشيح القاضية إيمي كوني لعضوية المحكمة العليا

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا ليطلق بذلك معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال البيان.

ووصف ترامب القاضية بأنها أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا.

وإذا صادق على تعيينها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون فستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية التي توفيت في 18 سبتمبر عن عمر 87 عاما.

صحيفة البلاد

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