«تأكد» و«تطمن» قفزة نوعية في الخدمات الصحية

جدة – البلاد

درجت وزارة الصحة وهي تواصل تصديها لجائحة كورونا الجديد ( كوفيد- 19) على إسداء النصح لكل من لديه أعراض هذا المرض للتوجه إلى عيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس أو إلى مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

تطبيق «تباعد»

كما هيأت الوزارة عدة تطبيقات على الأجهزة الذكية منها تطبيق (تباعد) أحد الحلول التقنية؛ لتتبع انتشار عدوى فيروس كورونا، والذي يتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كانوا مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ حيث يمكّن المستخدم من الحصول على إشعارات مباشرة واستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة عبر التطبيق مع الحفاظ على سرية البيانات.

وتطبيق (توكلنا) ويوضح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما يتيح التطبيق للأفراد المساهمة في كسر سلسلة العدوى من خلال الإبلاغ عن المصابين، أو التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

​و​​​​​​​​​​​​تطبيق (تطمن) ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين على العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم.

مراكز «تأكد»

وخصصت وزارة الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) في المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات،وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي​

عيادات «تطمن»

وهي عيادات تستقبل قاصدها بدون حجز موعد مسبق في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا الجديد (ارتفاع في درجة الحرارة ضيق في التنفس – ألم في الصدر – سعال- احتقان في الحلق ـ إسهال- فقدان حاسة الشم والتذوق) سواء كان مخالطاً أو غير مخالط لمصاب.

وخصصت هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم وهي موجودة في بعض المراكز الصحية والمستشفيات وموزعة على جميع مناطق المملكة وتعمل على مدار الساعة حيث أتاحت الوزارة خدمة معرفة أماكنها عبر موقعها الإلكتروني.