الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تفعل مبادرة ” انتماء”

جدة : البلاد

فعلت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة مبادرة ” انتماء” ضمن مبادرات لك ياوطن والتي أطلقتها إحتفالاً باليوم الوطني الـ90 ، بالتعاون مع كشافة المعهد الثانوي الصناعي بجدة.

وشاركت في المبادرة الخدمات المساندة ،وذلك لتعزيز الانتماء الوطني بين افراد المجتمع، نظير جهودهم وعطائهم نحو خدمة المجتمع.

وذكرت عميدة الكلية أ_حياة الغامدي إن هذا التكريم والتتويج يعتبر جانب مهم من جوانب الشراكة المجتمعية والإنسانية التي يحث عليها الدين الإسلامي ،مما يزيد من مكانة هذه الشريحة في نفوس الآخرين وإدراك حجم الدور الذي يقومون به

وأشارت إلى أن المبادرة شملت هذه المبادرة العديد من القطاعات الحيوية والحكومية