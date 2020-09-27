العين .. طريقة جديدة وفريدة لتحسين صحة النظر في 3 دقائق فقط

العين من اهم اعضاء الإنسان، بل هي الكنز الذي يسعى الجميع للحفاظ عليه، فماذا لو عرفت بأنه يمكن تحسين صحتها في 3 دقائق فقط.

هذا ما نجح فيه خبير بريطاني، بأن توصل إلى ابتكار جهاز يمكنه من تحسين صحة العين، خلال 3 دقائق فقط، بحسب “سبوتنيك” الروسي.

وتداولت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، معلومات عن الجهاز، الذي يعالج مشاكل الشبكية للأشخاص فوق الأربعين.

وذكر جلين جيفري، من معهد “يو سي إل” لطب العيون، أن تجنب تدهور العين، يحتاج إلى إعادة تشغيل الشبكية “المسنة”.

وذلك عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طويل الموجة.

وأضاف “جيفري”: “النظر إلى الضوء الأحمر طويل الموجة، لمدة 3 دقائق في اليوم.

يمكن أن يجدد الشبكية ويحسن البصر بسرعة كبيرة، تكافح تدهور الرؤية”.

وأكد أن حساسية الشبكية ورؤية الألوان تتقلصان تدريجيًا، مع وصول الشخص إلى مرحلة الشيخوخة.

وأختتم “جيفري” حديثه: “تُظهر دراستنا أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير لدى الأفراد المسنين.

وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة لأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة، الذي انخفض في خلايا الشبكية.

هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة”.

وكان الباحثون قد اكتشفوا في وقت سابق، أن الضوء الأحمر يحسن الرؤية لدى الفئران والنحل والذباب.

حيث تأتي مستقبلات الضوء في شبكية العين في نوعين المخاريط التي تكتشف رؤية الألوان، والقضبان التي تعطي رؤية في الضوء الخافت.