العمل عن بعد الخيار الأكثر مرونة

مكة المكرمة- أحمد الأحمدي

أكد عدد من المسؤولين والمختصين ان الدولة مكنت الموظفين من أداء أعمالهم وعقد الاجتماعات في ظروف آمنة من خلال العمل عن بعد، وقالوا لـ”البلاد” إن الجهات المعنية آمنت بضرورة استمرار العملية التعليمية مع مراعاة حفظ أرواح أبنائها، فقدمت الدعم للمسؤولين عن التعليم ووفرت الإمكانات المادية والبشرية لتوفير تعليم آمن وذي جودة عالية من خلال أسلوب ونمط تعليم مغاير لما ألفه المجتمع التعليمي.

تطور تقني

وقال الدكتور خالد يوسف برقاوي مساعد وكيل جامعة أم القرى للتطوير وخدمة المجتمع والمشرف على كرسي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ للأبحاث:” ان الاتصال عن بعد في العمل الاداري قد تطور بشكل كبير وهو ما هدفت إليه رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولنجاح أي عمل لا بد من الرؤية المستقبلية له، ومعرفة حيثياته، ومحاولة جعل تلك الرؤية أمراً واقعاً، وإشراك الموظفين في الرؤية وتنمية مهاراتهم وتوفير البرامج والدورات والبيئة المناسبة للخروج بأفضل النتائج، وفي الوقت الحالي أصبح العمل عن بعد الخيار الاكثر مرونة للشركات والمؤسسات التي ترغب في الحصول على أقل التكاليف، وتوفير نفقات البنية التحتية، مع زيادة الانتاجية وتحسين مخرجات الموظفين”.

الاعتماد على التقنية

وأوضح الدكتور علي القرني أستاذ التقنية الحديثة بجامعة أم القرى أن المملكة حرصت على استمرار الحياة بصورة طبيعية من خلال توفير التقنيات اللازمة لذلك، فمكنت الموظفين من أداء أعمالهم وعقد الاجتماعات في ظروف آمنة من خلال العمل عن بعد وآمنت بضرورة استمرار العملية التعليمية مع مراعاة حفظ أرواح ابنائها، فقدمت الدعم للمسؤولين عن التعليم ووفرت الإمكانات المادية والبشرية لتوفير تعليم آمن وذو جودة عالية من خلال أسلوب ونمط تعليم مغاير لما ألفه المجتمع التعليمي.

فوائد التقنية

وفي ذات السياق رأى الدكتور عبد الله بن ابراهيم الزهراني من جامعة أم القرى من خلال تجربة الأيام الماضية مع التعليم عن بعد أن نسبة النجاح تبشر بالخير على الرغم مما اعترى التجربة من هنات طبيعية في ظل حداثتها ولاشك أن مقبل الأيام كفيلة بانضاجها وميزة التجربة انها حولت المنزل إلى مشارك فاعل في العملية التعليمية ومتابع جيد لسير الأبناء ومن فؤائدها أنها كشفت هشاشة بعض المعلمين في استخدام التقنية.

إيجابيات العمل عن بعد

وحدد مدير عام فرع الادارة العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سابقا ايجابيات نجاح العمل عن بعد في خفض التكاليف التعليمية وتخفيف الضغط المروري وتوفير تكاليف صيانة المركبات وانخفاض حوادث الطرق ورفع معدلات الأمان وتجنب الافراد والجماعات التجمعات التي تنتشر فيها الأوبئة عن طريق الملامسة والتواجد عن قرب مع الاخرين وتحقيق نوع من الضبط الامن على الافراد وعلى الاسر وخفض تكاليف السلع بالإضافة إلى تيسير وصول الخدمات وتخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة واتاحة الفرصة للشباب والشابات في خدمة التوصيل وسرعة التواصل في ايصال المعلومات والاجتماعات ولاكبر عدد ممكن من المستفيدين.

التقاضي عن بعد

من جانب آخر قال المحامي ريان مفتي مواكبة لأفضل الممارسات في المجال العدلي وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه الأعمال القضائية من سرعة الفصل فيها واستجابة لأي ظرف طارئ يمنع من تقديم الخدمات العدلية بشكل مباشر خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها بسبب تفشي فايروس كورونا، اطلقت وزارة العدل بتوجيه من وزيرها رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خدمة “التقاضي عن بعد” .وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي وهي الخدمة التي أحدثت طفرة ونقلة حضارية للقضاء السعودي.

نجاح هذه التجربة

وقال المحامي البراء بن ممدوح غربي مما لا شك فيه أن رؤية 2030 التي اعلن عنها ولي العهد الامير محمد بن سلمان – حفظه الله – والبرامج المصاحبة لها اصبحت الركيزه واللبنة الأساسية لتطوير الخدمات المقدمة على كافة المستوى الحكومي والقطاع العام والخاص وحتى على مستوى الافراد، ومن ضمن البرامج برنامج التحول الرقمي في الخدمات العدلية والذي يستهدف التيسير في الخدمات للمقدمة للمستفيدين بما يغنيهم عن الحضور الى المقرات العدلية والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

خطوة جبارة

ومن جانبه قال المحامي وائل جوهرجي ان ما قررته اغلب الجهات الحكومية من خدمات الكترونية عن بعد يعتبر امرا حديث العهد سواء على المواطن أو الجهات مقدمة الخدمة وهي خطوة تقنية جبارة في ظل التقدم العالمي إلا أن وزارة العدل وفرعها من المحاكم وكذلك ديوان المظالم وفرعه من المحاكم تحتاج لمزيد من تطوير المواقع وكذلك على القائمين تنفيذ تلك التقنية عدم التسرع في شطب الدعاوى وعلى كل دائرة قضائية ان تضيف في رسالتها الالكترونية البريد الالكتروني حتى يتمكن المستفيد من مراسلة الجهة حال وجود عطل تقني لديه او عدم التمكن من الدخول على الرابط المرسل للجلسة هذا بشكل عام وعلى وجه الخصوص فيما يخص المحامين نأمل أن تلتفت الجهات القضائية لهم وتمكينهم من بعض الخدمات مثل إمكانية المحامي اضافة نفسه في القضية وتحمل المسؤولية خصوصا وان نظام الوكالات في الوقت الحالي مرتبط بأغلب المرافق والجهات الحكومية والقضائية فيمكن التحقق من الوكالة مثلما يتم التحقق منها عند تقديم الدعوى.