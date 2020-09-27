العاهل الأردني يقرر حل مجلس النواب

عمان : متابعات

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، قرارا ملكيا بحل مجلس النواب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” التي نشرت النبأ: ” صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) سنة 2020 ميلادية.”

وقال نص قرار ملك الأردن: “نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) سنة 2020 ميلادية”.