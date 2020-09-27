الدولية

السيسي يحذر من مخططات زعزعة الاستقرار في مصر

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1442 هـ      27 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : وكالات

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ، مطالبا المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر.

ونقل موقع “بوابة الإهرام” الإلكتروني اليوم عن السيسي قوله ، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل ، مشددا على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين.

وأضاف أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيرًا إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على كافة المستويات.

وشدد السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوي لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، مؤكدًا أن الشعب والدولة كيان واحد.

وأكد السيسي على أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر، داعيا الحكومة إلى استمرار صرف إعانة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام.

صحيفة البلاد

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