الرئيس الفرنسي: طبقة سياسية فاسدة تمارس الإرهاب على اللبنانيين

باريس : وكالات

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوما عنيفاً على مليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، قائلاً “حزب الله يعطي لنفسه أكبر من حجمه”.

وأضاف ماكرون، خلال أول رد فعل من الرئاسة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الحكومة البنانية المكلف مصطفي أديب عن مهامه، أنه” حزب الله وأمل لا يرغبان في تقديم أي تنازلات أو احترام أي التزامات “.

كما هاجم ماكرون الطبقة السياسة في لبنان، قائلا :”إن هناك طبقة سياسية فاسدة تمارس الإرهاب على الشعب اللبناني”.

وتابع أن” القوى السياسية اللبنانية لم تلتزم أمام باريس والمجمتع الدولي بتشكيل الحكومة”.

وجدد الرئيس الفرنسي إدانته لأفعال الطبقة السياسية في لبنان، مطالبا بضرورة كشف نتائج التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.