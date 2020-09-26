93 ألف مستفيد من “تطمن” و”تأكد” بجازان

جازان – البلاد

أكدت الشؤون الصحية في منطقة جازان، أن عدد المستفيدين من خدمات الفحص الموسع عبر عيادات “تطمن”، ومراكز “تأكد”، في المنطقة بلغ قرابة 93,450 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها إلى الآن.

وقالت: إن عدد المستفيدين من عيادات “تطمن” بلغ أكثر من 36800 مستفيد تمت خدمتهم عبر 16 من العيادات موزعة في كافة محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز “تأكد” أكثر من 56650 مستفيدًا عبر 5 مواقع حالياً في المنطقة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون من أعراض كورنا مثل: “ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق” دون حجز موعد، أما مراكز “تأكد” فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.​