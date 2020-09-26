5 خدمات جديدة في تطبيق «توكلنا»

جدة : البلاد
أطلق تطبيق توكلنا منظومته المطّورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات.
ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة لتوكلنا في إطار التحديثات المستمرة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” للمنظومة بهدف الإسهام في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم، حيث ستسهم الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية، في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم وتلبية تطلعاته.
ويضم تطبيق توكلنا بحلته الجديدة قواعد بيانات شاملة تحت اسم “لوحة بياناتي” تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، إضافة إلى بيانات رخص القيادة والمركبات والجوازات والمخالفات المرورية.
وتتضمن حزم الخصائص الخمسة في توكلنا نحو 15 خدمة تتيح للمستخدمين معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة والتعليم والتابعين والتصاريح والبلاغات والمخالفات.
وتشتمل لوحة البيانات الخاصة بالتعليم على بيانات منصة مدرستي والحالة الصحية للأبناء، فيما تتضمن لوحة بيانات التابعين بطاقة الوضع الصحي لكامل أفراد الأسرة والمكفولين.
وأضاف تطبيق توكلنا إلى منظومته الجديدة خدمة حجز موعد فحص كورونا (تأكد) متضمنة استعراض نتائج الفحص، وذلك بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى الخدمات الطبية بكل يسر وسهولة، حيث يستطيع المستخدم بخطوات ميسّرة حجز موعد فحص كورونا واستعراض نتائج الفحص له وللتابعين، مع إمكانية إلغاء الفحص بحسب انتفاء الحاجة له.
ومن ضمن مجموعة الخصائص التي تضمنتها منظومة توكلنا الجديدة، خدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية، حيث يُمكن للمستخدم استعراض بياناته الشخصية الخاصة بالأحوال المدنية، والجوازات، والمرور من لوحة البيانات من مكان واحد.
توكلنا يطلق منظومته المطورة بقواعد بيانات شاملة للمستخدمين. https://t.co/fc1NDHDjJd#واس_عام pic.twitter.com/T29kVb87gj
— واس العام (@SPAregions) September 26, 2020