472 إصابة بكورونا.. و843 حالة تعاف

الرياض – البلاد

أعلنت الصحة أمس (الجمعة) تسجيل 472 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 332329 حالة، من بينها 12068 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1043 حالة حرجة، داعيةً الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي منعاً لإنتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وقالت الصحة: إنه تم تسجيل 843 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 315636 حالة، موضحة أن 41% من الحالات المسجلة أمس إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4625 حالة، بإضافة 26 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 38698 فحصا مخبريا جديدا.

وطبقاً لإحصاءات وزارة الصحة تصدر مكة المكرمة حالات الإصابة اليومية بـ86 حالة، تلتها المدينة المنورة 46، والدمام 32، والرياض 30، وينبع 26، والهفوف 18، والظهران 18، وحائل 16، بينما تراجعت جدة للمركز التاسع بـ14 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.