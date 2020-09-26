فيديو: ركلات الترجيح بين الأهلي وشباب أهلي دبي (4-3)

حسم الأهلي تأهله إلى مصاف الثمانية الكبار في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب أهلي دبي بركلات الترجيح (4-3) في ملعب ستاد الجنوب بقطر.

وانتهى الوقتان، الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ في كل شبكة، إذ بدأ الشباب بالتسجيل عبر الأوزبكي عزيزجون جانييف بالدقيقة 28.

قبل أن يدرك السوري عمر السومة التعادل للراقي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 54 من علامة الجزاء.

شاهد الأهداف و ركلات الترجيح..



الأهلي 0 × 1 شباب الأهلي دبي .. هدف عزيزجون @alamiHD1 pic.twitter.com/4s45a5bwCi — اهداف (@korahd82) September 26, 2020

الأهلي 1 × 1 شباب الأهلي دبي .. هدف عمر السومه @alamiHD1 pic.twitter.com/f59kDJ10zf — اهداف (@korahd82) September 26, 2020

ركلات الترجيح ( الأهلي 4 × 3 شباب الأهلي دبي ) @alamiHD1 pic.twitter.com/2v4MjEpC8q — اهداف (@korahd82) September 26, 2020