الرياضة

ركلات الترجيح تؤهل الأهلي إلى ربع النهائي..

فيديو: ركلات الترجيح بين الأهلي وشباب أهلي دبي (4-3)

محمد ابو الوفاaccess_time9 / صفر / 1442 هـ      26 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الأهلي يتفوق في ركلات الترجيح

حسم الأهلي تأهله إلى مصاف الثمانية الكبار في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب أهلي دبي بركلات الترجيح (4-3) في ملعب ستاد الجنوب بقطر.

وانتهى الوقتان، الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ في كل شبكة، إذ بدأ الشباب بالتسجيل عبر الأوزبكي عزيزجون جانييف بالدقيقة 28.

قبل أن يدرك السوري عمر السومة التعادل للراقي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 54 من علامة الجزاء.

شاهد الأهداف و ركلات الترجيح..

محمد ابو الوفا

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