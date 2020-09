فيديو: أهداف مباراة تشيلسي وويستبروميتش ألبيون (3-3)

عاد تشيلسي من ميدان ويستبروميتش ألبيون بتعادلٍ ثمينٍ قوامه ثلاثة أهداف لمثلهم بعد أن حوّل تأخره 3-0 إلى التعادل في نهاية المطاف.

وحل النادي اللندني ضيفًا على الباجيز في معلقه هاوثورنز لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أفضت نتيجة الشوط الأول إلى تقدم ويستبروم بثلاثية نظيفة مستغلًا أخطاء دفاعية في الخط الخلفي للزوار وبالأخص الوافد الجديد تياجو سيلفا.

ورد تشيلسي بثلاثة أهداف على مدار الشوط الثاني، بدأها ماسون ماونت بالدقيقة 55 ثم كالوم أودسون أودي بالدقيقة 70، وأخيرًا تامي أبراهام بالدقيقة 93.

ونجح البلوز في حصد نقطته الرابعة هذا الموسم ليتمركز في المرتبة السابعة على سلم جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد أهداف المباراة..

⚽️ FT: West Bromwich 3-3 Chelsea | What a spectacular comeback by Frank Lampard men against the mighty West Brom with goals by Mason Mount, Hudson-Odoi and Tammy Abraham #WBACHE pic.twitter.com/1PSR65UKTl

