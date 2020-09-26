الرياضة

تشيلسي يظفر بنقطة خارج القواعد..

فيديو: أهداف مباراة تشيلسي وويستبروميتش ألبيون (3-3)

محمد ابو الوفاaccess_time9 / صفر / 1442 هـ      26 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي

عاد تشيلسي من ميدان ويستبروميتش ألبيون بتعادلٍ ثمينٍ قوامه ثلاثة أهداف لمثلهم بعد أن حوّل تأخره 3-0 إلى التعادل في نهاية المطاف.

وحل النادي اللندني ضيفًا على الباجيز في معلقه هاوثورنز لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أفضت نتيجة الشوط الأول إلى تقدم ويستبروم بثلاثية نظيفة مستغلًا أخطاء دفاعية في الخط الخلفي للزوار وبالأخص الوافد الجديد تياجو سيلفا.

ورد تشيلسي بثلاثة أهداف على مدار الشوط الثاني، بدأها ماسون ماونت بالدقيقة 55 ثم كالوم أودسون أودي بالدقيقة 70، وأخيرًا تامي أبراهام بالدقيقة 93.

ونجح البلوز في حصد نقطته الرابعة هذا الموسم ليتمركز في المرتبة السابعة على سلم جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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