فوائد متعددة لماء البطاطس

نرمين عباس

خلال السطور التالية نتعرف علي فوائد ماء البطاطس للوجه والجسم وحتي المطبخ!

يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لماء البطاطس في مكافحة وعلاج المشكلات المتعلقة بالبشرة كإسمرار الجلد والندوب والبقع

يعمل كعامل تفتيح جيدا للوجه

يساعد في تقليل الهالات السوداء الموجودة بمنطقة تحت العين

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في ماء البطاطس دورا كبيرا في علاج الشيخوخة المبكرة والتجاعيد

يعد خيارا ممتازا لترطيب البشرة، إذ يمكن وضعه مباشرة للحصول على نتائج أفضل، أو شرب كوب منه يوميا للحفاظ على رطوبة البشرة

عصير البطاطس البارد يمكن تطبيقه على الجلد كمهدئا ومبرداً للحماية من احترق أشعة الشمس

استخدمي ماء البطاطس بدل الماء العادي أو المرق عند تحضير الحساء النباتي

إذ يساعد الماء على إعطاء الحساء كثافة شهية من دون الحاجة إلى إضافة نشاء الذرة أو غيره

احتفظي بماء البطاطس لتحضير الصلصات لأنه يضيف نكهة مميزة ويغنيك أيضًا عن استخدام النشاء للكثافة

إذا كنت تعانين من الإسهال القوي اشربي كوبًا من ماء سلق البطاطس لتمنعي جفاف الجسم

وتعوضي عن نقص العناصر الغذائية الأساسية

عند تحضير المخبوزات مثل الخبز أو البسكويت أو عجينة البيتزا أو لفائف القرفة

استبدلي الماء في الوصفة بماء سلق البطاطس لتحصلي على أشهى النتائج