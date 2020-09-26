طريقة عمل مربي المانجو

البلاد – نيفين عباس

مربي المانجو من أنواع المربات الملائمة تماماً للأطباق الآسيوية

المقادير اللازمة

كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات

كيلو إلا ربع سكر أبيض

كوب ونصف عسل ذرة

عصير حبة ليمون

نصف لتر ماء

طريقة العمل

توضع جميع المقادير علي النار

يترك المانجو حتي يغلي

ثم نخفض النار ونتركها علي نار هادئة تماماً حتي تنضج المانجو ونحصل علي صوص كثيف

تهرس المربي بالمضرب اليدوي الكهربائي مع الاحتفاظ بقليل من قطع المانجو داخل المربي

ثم تترك لتبرد تماماً

تعبئ في برطمانات معقمة محكمة الغلق

ثم تحفظ بالثلاجة لحين الإستخدام