المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مربي المانجو

نيفين عباسaccess_time9 / صفر / 1442 هـ      26 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

مربي المانجو من أنواع المربات الملائمة تماماً للأطباق الآسيوية

المقادير اللازمة

كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات
كيلو إلا ربع سكر أبيض
كوب ونصف عسل ذرة
عصير حبة ليمون
نصف لتر ماء

طريقة العمل

توضع جميع المقادير علي النار
يترك المانجو حتي يغلي
ثم نخفض النار ونتركها علي نار هادئة تماماً حتي تنضج المانجو ونحصل علي صوص كثيف
تهرس المربي بالمضرب اليدوي الكهربائي مع الاحتفاظ بقليل من قطع المانجو داخل المربي
ثم تترك لتبرد تماماً
تعبئ في برطمانات معقمة محكمة الغلق
ثم تحفظ بالثلاجة لحين الإستخدام

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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