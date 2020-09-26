جوجل تتعرض لأعطال لابد أن تعرفها .. ماذا حدث ليوتيوب وأزعج الملايين؟

شركة جوجل العالمية توفر تقنيات متقدمة للملايين في مختلف دول العالم، لكنها اليوم، مرت بمشاكل.

عانى المستخدمون من وجود بعض المشاكل في الخدمات التي تقدمها شركة Google.

وذلك بحسب “روسيا اليوم”، نقلا عن موقع Downdetector، الذي يتابع عمل موارد الإنترنت التي تتمتع بشعبية كبيرة.

وذكر الموقع، أن هذه المشاكل ظهرت في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، والعديد من دول آسيا وأوروبا.

تلك التي تمثلت في متابعة الفيديو في YouTube، وخدمة البريد Gmail والتخزين السحابي لـGoogle Drive.

ومتجر تطبيقات Google Play وغيرها.

وأوضح 63% ممن أبلغوا عن مشاكل على موقع “يوتيوب”، أنهم لم يتمكنوا من تشغيل مقاطع الفيديو.

كما واجه حوالي 54% من مستخدمي Gmail، صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعانى 34% من صعوبة في تصفح الموقع.

وجاءت تلك الشكاوي المتعلقة بمشاكل استخدام الفيديو، بشكل أساسي من مستخدمين، من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واليابان.

كما تم تسجيل مشاكل البريد من قبل مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وبيرو وتشيلي والبرازيل، وكذلك بعض الدول الآسيوية.

عطل ضرب خدمات جوجل في أغسطس الماضي

وفي نهاية أغسطس الماضي، عانت جوجل من عطل في بعض خدماتها المتمثلة في “جي ميل” و”درايف” و”دوكس” عطلا مفاجئا، وفقا لما أقرت به الشركة الأمريكية، بحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

واشتكى عدد من المستخدمين، ‏أنهم غير قادرين على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلا عن مجلة “ذا ويك” الإنجليزية.

واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم كله ‏تقريبا، بجانب تعطل معظم خدمات “جوجل درايف”، وذكر حساب “جي ميل” الرسمي على تويتر، “أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات”.