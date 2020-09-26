بر الشرقية يكرم 90 رائد عمل من المستفيدين بمناسبة اليوم الوطني

الدمام : واس

كرمت جمعية البر في المنطقة الشرقية أمس، 90 رائد عمل ممن نجحوا في الاستمرار في عملهم وتقديم خِدْمات لوطنهم و مجتمعهم من خلال عملهم عبر إسهامهم في التنمية المجتمعية و التصدي للبطالة.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الجمعية تحرص على تكريم الشباب الوطني الطموح في اليوم الوطني تقديرا لدورهم الرائد في خدمة مجتمعهم من خلال نجاحهم في التحول التنموي وإسهامهم بذلك في تنمية مجتمعهم ووطنهم عبر تصديهم للبطالة واستمرارهم في وظائفهم بنجاح واجتياز دورات التدريب والتأهيل اللازمة لتطوير ونجاح عملهم الوظيفي.

وأضاف العفيصان أن هذه النماذج الناجحة مثالًا للشباب الوطني الطموح الذي يحمل رؤية 2030 على عاتقه منذ انطلاق الرؤية وحتى تحقيقها بعون الله ، مؤكداً أن الجمعية تسعى لتأهيل وتدريب أبناء الأسر المستفيدة لتحقيق نجاحهم في سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية لهم، تحقيقاً للتنمية من خلال تأهيلهم للعمل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم التي تساعد أسر الجمعية على الانتقال من طلب المساعدة إلى الإنتاج والعمل، مبيناً أن الجمعية تعمل من خلال إدارة التأهيل والعمل على تأهيل مستفيدي الجمعية وتدريبهم على فرص العمل المناسبة لهم، بالتعاون مع الشركات التي يتوفر لديها فرص وظيفية تناسب مستفيدي الجمعية.

وأشار إلى أن 500 جهة عمل خاصة وقعت شراكات توظيف مع الجمعية تشمل الشركات والمؤسسات والمدارس والمعاهد وغيرها ، موضحا أن الجمعية قدمت حافز التعليم والتأهيل والعمل لـ 4487 أسرة مستفيدة، ودربت 78 فتاة على صيانة الجوالات، والتسويق والمبيعات بالمحال النسائية، والطبخ وغيرها، مشيدا في ختام كلمته خلال حفل تكريم رواد العمل باليوم الوطني ال90 بالجهود والإسهامات الوطنية التي قدَّمَها الشباب الطموح كأنموذج لشباب الوطن الرائد.