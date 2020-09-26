التجمعات خطر داهم يهدد بعودة انتشار “كوفيد”

جدة – البلاد

لا يزال الخطر محدقاً وفيروس كورونا المستجد يتغلل في المجتمعات، التي لا تلتزم بالاحترازات الوقائية، لذلك لا سبيل لوقف زحف “كوفيد 19” إلا بالابتعاد عن التجمعات، وفقاً للتنبيهات الدائمة لوزارة الصحة، التي تدعو الجميع بشكل يومي للالتزام بالإجراءات الوقائية وتحذرهم من خطر التجمعات باعتبار أنها العامل الرئيس في انتشار حالات الإصابة.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، في تغريدة له على “تويتر”: إن “التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا”، مبيناً أن “أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم”. ويشير حديث وزير الصحة بوضوح إلى أن عدم الالتزام سيكون طريقاً لعودة انتشار الفيروس من جديد بعد أن انخفضت حالات الإصابة اليومية في الفترة الماضية، وفيه تأكيد على أهمية الالتزام بالبعد عن التجمعات وكل ما من شأنه العودة بالمملكة لمربع الإصابات الكثيرة.

وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمدالعبدالعالي، الظواهر السالبة التي ظهرت خلال اليومين الماضيين، مؤكداً عبر تغريدة له في تويتر، أن “ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جداً، الوباء لا يزال موجودا وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله”، مطالباً الجميع بالالتزام للمساعدة في القضاء على الوباء في أسرع وقت، قائلاً: “حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون”.