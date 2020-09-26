الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا

جدة : البلاد

تأهل فريق الأهلي السعودي إلى دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي الإماراتي خلال مواجهتهم اليوم في الدوحة لدور الـ 16، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد مباراة انتهت بهدف لهدف في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

في الوقت الأصلي للمباراة تقدم شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الأول عن طريق لاعبه عزيزجون غانييف في الدقيقة (28)، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بواسطة عمر السومة عند الدقيقة (54) من ركلة جزاء.

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والذي تفوق فيه فريق الأهلي السعودي بنتيجة 4-3.

سجل للأهلي من ركلات الترجيح، حسين عبدالغني، لوكاس ليما ، عبدالرحمن غريب، معتز هوساوي

وارتدت تسديدة عمر السومة في الركلة الخامسة من العارضة.

وكان الأهلي السعودي قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من أربع مباريات

مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والشرطة العراقي.

وينتظر أن تسحب قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 يوم الأثنين القادم .