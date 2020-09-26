أرسنال يحسم التعاقد مع نجم جزائري!

زعمت إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية أن متوسط ميدان فريق أولمبيك ليون، حسام عوّار، وافق على الانضمام إلى أرسنال الإنجليزي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إفادة من الإذاعة الموثوقة في فرنسا، فإن اللاعب الجزائري الوالدين والبالغ من العمر 22 عامًا، اختار الانتقال إلى أرسنال من بين الأندية المتقدمة للتعاقد معه.

وينشط عوّار في وسط الميدان وبالتحديد في مركز صناعة اللعب، ويتميز بالمردود البدني والفني الوفير، إضافة إلى صفاته القيادية فهو أحد قادة ليون رغم عمره الصغير.

Arsenal have made a formal bid for Lyon midfielder Houssem Aouar, reports @SaberDesfa pic.twitter.com/8GTpR7vtPg — B/R Football (@brfootball) September 25, 2020

مدرب فريق أرسنال، مايكل أرتيتا، أخبر الإدارة بضرورة جلب عوّار كي تكتمل تشكيلته التي وضعها في مخيلته للمنافسة على البطولات في إنجلترا والاستمرار في حقد الألقاب.

وكان النادي اللندني قد حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم السابق، قبل أن يظفر ببطولة الدرع الخيرية أمام ليفربول قبل أسابيع، ليحقق أرتيتا بطولتين في مدة وجيزة.

في نفس السياق دعا رئيس ليون، جين ميشيل أولاس، عوار إلى البقاء مع النادي في حديث للصحافة الفرنسية: “يمكن القول أن أفضل شيء لحسام هو البقاء معنا”.

وتألق عوّار بالأخص خلال مجريات الموسم البائد بتسجيله 9 أهداف وتقديمه 10 تمريرات حاسمة إلى زملائه في كل البطولات التي شارك بها ليون.

يتنافس على ضم اللاعب ذي الأصول الجزائري كل من يوفنتوس وبايرن ميونيخ الذي يريد تعويض رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا إلى ليفربول، لكن يبدو أن أرسنال حسم الأمور.

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