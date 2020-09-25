6.8 مليار ريال مبيعات بالبطاقات

جدة – البلاد

بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الحالي نحو 6.88 مليار ريال، مقارنة بـ7.33 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 64.4 مليون عملية.

وشهدت العديد من القطاعات انخفاضا في المبيعات باستثناء قطاع “الأثاث” المرتفع بنسبة 7%، وقطاع “المجوهرات” بنسبة 2%.

وتصدر قطاع “التعليم” القطاعات المنخفضة بنحو 51%، عبر مبيعات بلغت 104.9 مليون ريال، بعد أن تصدر الارتفاع في الفترة الأخيرة مع بدء العام الدراسي ، تلاه قطاع “الترفيه والثقافة” بنحو 18%، ثم قطاع “الاتصالات” بنحو 14%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بقيمة 1.1 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم ” بـ894.1 مليون ريال، ثم قطاع “الصحة” بـ 611.7 مليون ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، فقد تصدرت الرياض ﺑ2.26 مليار ريال ما يمثل 33% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.13 مليار ريال.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.