52 ألف طالب بدون تعليم بسبب الحوثيين

عدن – البلاد

تعديات الحوثيين وتسلطهم على اليمنيين لم تتوقف عند الجبايات والقتل والتشريد، بل وصلت حتى للتعليم، إذ كشفت الحكومة اليمنية عن قيام الميليشيات الانقلابية بإغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، وفقا لما أكده مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة الجوف، مشيراً إلى أن الميليشيات عمدت منذ سيطرتها على محافظة الجوف نهاية فبراير الماضي، إلى إغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم.

وقال إن مسؤولية إغلاق المنشآت التعليمية في الجوف وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم تقع على عاتق المليشيا، لافتا إلى أن الحوثيين حولوا المدارس إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال، موضحاً أن ميليشيا الحوثي تقوم بعرقلة العملية التعليمية بالجوف من خلال منع أكثر من 5 الآف في القطاع التربوي من القيام بمهامهم، إضافة إلى خصم 35% من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد العملية التعليمية في محافظة الجوف، وتسببها في نزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة.

وميدانياً، أحرزت قوات الجيش اليمني، المسنودة من قوات التحالف العربي، تقدما ميدانيا على حساب ميليشيات الحوثيين، في محافظة مأرب، من الجهتين الجنوبية والغربية، وفقا لمصادر إعلام محلية، بينت أن قوات الجيش ورجال القبائل، تمكنوا من استعادة السيطرة على مواقع متعددة في الجزء الأيمن من مديرية رحبة، جنوبي مأرب، بعد أيام من فقدان سيطرتها على هذه المواقع لصالح ميليشيات الحوثيين.

وقالت المصادر، إن المعارك العنيفة التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن سيطرة الجيش والقبليين، على مناطق “الأوشال ورحوم” ومواقع أخرى في منطقة “نجد المجمعة”، بمديرية رحبة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. وفي الجزء الغربي من مأرب، سيطرت قوات الجيش ورجال القبائل، على مواقع عسكرية إستراتيجية واستعادوها من قبضة ميليشيات الحوثيين، في مديرية صرواح، بعد غارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي.