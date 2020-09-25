498 إصابة بكورونا.. و1007 حالات تعاف

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الخميس)، تسجيل 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” ليصبح الإجمالي 331857 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1007 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4599 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12465 والحالات الحرجة 1090 حالة.

وتصدرت جدة، طبقاً لإحصاءات وزارة الصحية، حالات الإصابة اليومية أمس بواقع 53 حالة، تلتها مباشرة الهفوف بـ50، وحلت مكة المكرمة في المركز الثالث بـ46 حالة، بينما جاءت الدمام رابعاً بـ38، ثم الرياض 36، وبلجرشي 25، والمدينة المنورة 22، فيما سجلت بقية المدن أقل من 20 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.