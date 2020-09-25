الإقتصاد

وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يبحثون المضي نحو أنظمة طاقة مستدامة

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1442 هـ      25 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وذلك في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020 ، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وسيبحث الوزراء تعزيز المضيء نحو أنظمة طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين .

صحيفة البلاد

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