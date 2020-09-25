لوحات تراثية في احتفالات عسير بيوم الوطن

أبها ـ مرعي عسيري

شهدت منطقة عسير مساء امس عروضا جوية للصقور الخضر جابت مدينة ابها ومدن ومحافظات المنطقة، وعاشت شوارع مدينة أبها إيقاعا مغايرا تمثلت في مسيرات بهذه المناسبة وقد بذلت شرطة منطقة عسير والدوريات والمرور جهودا مكثفة لتنظيم انسيابية السير.

كما شهد محافظ رجال ألمع عبدالله بن عايض العجيري احتفال أهالي محافظة رجال ألمع باليوم الوطني الـ90 للمملكة بحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل وأسر الشهداء والأهالي والذي نظمته فنيًا بلدية المحافظة وثقافيًا وإعلاميًا إدارة التعليم وذلك على مسرح قرية رجال ألمع الأثرية وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما شارك الشاعر والأديب حسين بن أحمد الزيداني بقصيدة شعرية ترنّم فيها بحب الوطن ومآثره لاقت قبول واستحسان الحاضرين، ثم شاهد الجميع أوبريتًا وطنيًا بعنوان «وطن الهمم» صاغهُ شعرًا مشرف النشاط الثقافي الأستاذ أحمد حبيب، أداء الطفلين أحمد محمد مفرق وريوف يحيى الجرعي بمشاركة كورال نخبة من طلاب مجمع حسان بن ثابت التعليمي، تدريب كورال الأستاذ حسين بن قاسم وتعليق أحمد حبيب وسهارى الحيدي ومونتاج حسن سوادي. عقب ذلك استمتع الجمهور بفقرة «همم ملهمة» فكرة وإشراف مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري وإخراج مدير إدارة النشاط الطلابي محمد بن أحمد مفرق وتقديم الإعلامي عبدالله الغنمي الذي حاور مجموعة شخصيات من مختلف الأعمار من أبناء وبنات رجال ألمع كان لهم إسهامات متعددة في شتى المجالات وقصص ملهمة وضعوا من خلالها بصماتهم في وطن البذل والعطاء.

وفي الختام قدمت فرقة رجال ألمع للتراث والثقافة أوبريتا بعنوان «ترانيم وطن» كلمات وأداء الشاعرين سعد هادي الألمعي وعبدالله عامر القيسي، قدموا من خلاله العديد من اللوحات الفنية والرقصات والفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.

كانت قد شهدت الفعاليات قبل انطلاقها في الرابعة عصرًا استديو بث مباشر امتد لساعات وركناً للتصوير الفوتوغرافي من إعداد وتنظيم اللجنة الإعلامية. شار إلى أن بلدية محافظة رجال ألمع قد جهزت مسرح الاحتفال تجهيزاً عاليًا ومميزًا أضفى على الفعاليات رونقًا خاصًا وقدمت خدمات الدعم الفني والمساندة، كما شرعت منذ وقتٍ مبكر في تزيين الشوارع والأماكن العامة بالأعلام واللوحات الدعائية الخاصة باليوم الوطني.

وشارك أهالي محافظة محايل عسير في الاحتفال الرسمي الذي اقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 “همة حتى القمة” بجبل المقيصرة ، وقد اقيم الحفل بحضور وكيل امارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده ومحافظ محايل علي بن ابراهيم الفلقي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية والاهالي.واشتمل الحفل الرسمي على مسيرة وقصائد واوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعه من الفلكلور الشعبي.