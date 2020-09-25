للحفاظ على الأسنان .. توقف نهائيا عن فعل تلك الأخطار الـ 9

تسبب الأسنان قلق كبير لشريحة واسعة من الناس، وسط اعتقادات خاطئة بأن الحفاظ على الأسنان يقتصر فقط على تنظيفها بالفرشاة والمعجون.

عديدون لا يعلمون مدى الضرر الذي يلحق بصحتها بسبب بعض التصرفات الخاطئة اليومية.

ووفق ما نقل موقع ألوان عن خبيرة في طب وجراحة الفم والاسنان، هناك بعض العادات السيئة التي يجب تجنب تكرارها بشكل يومي.

حتى لا تؤدي إلى مشاكل جمة.

وبين تلك الأخطار الـ 9 ما يلي:

– استخدام فرشاة أسنان “قاسية”، ما يسبب ضعف طبقة المينا التي بدورها تحمي الأسنان، وينصح بشراء الفرشاة المناسبة.

– عادة التدخين التي تؤدي إلى تصبغ الأسنان والتسبب في رائحة الفم الكريهة والاستمرار في ذلك يسبب التهاب اللثة والغدد اللعابية الموجودة بالفم.

– الإكثار في تنظيف الاسنان بشكل مبالغ فيه، فتنظيفها يكون مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

وأهم مرة هي ما قبل النوم حتى تمنع عمل البكتيريا ليلًا.

– الإفراط في تناول الشاي والقهوة فضررهما لا يتوقف فقط على تغير لون الأسنان

ولكن أيضًا جعل الأسنان بيئة صالحة لتراكم البكتيريا والسكريات بها.

– فتح علب المشروبات الغازية أو قضم الأظافر أو الأقلام أو قطع الأكياس أو تكسير الثلج باستخدام الاسنان يتسبب في تشققاتها وكسرها.

– الإفراط في شرب المشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون ما يزيد من حساسية الاسنان.

– تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى زيادة التسوس لاحتوائها على كميات من السكر قد تصل إلى 11 ملعقة لكل كوب.

وأيضًا تحتوي على أحماض الفسفور والستريك التي تضعف وتتسبب في تآكل مياه الاسنان.

– استخدام المعجون الذي لا يحتوي على كمية مناسبة من الفولوريد، فالفولوريد مهم جدًا للحفاظ على مينا الأسنان.

– الأطعمة التي تحتوي على نشويات تتحول إلى حمض عند مضغها مثل رقائق البطاطس المحمرة والنشويات بصفة عامة، فلذلك يجب تنظيف الاسنان فور تناولها.