فنون شعبية في احتفالات نيوم بالبدع

جدة ـ عبد الهادي المالكي

نظمت شركة (نيوم) أمس فعالية ترفيهية ثقافية وتراثية وفنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة, وسط مشاركة من أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم، وذلك على الاستاد الرياضي بمحافظة البدع .



وتضمنت الفعاليات عروضاً للرقصات الشعبية والفنون التي تغنت بحب الوطن، وتخصيص ركن لألعاب الواقع الافتراضي, وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعالية تأتي كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي.