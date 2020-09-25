طريقة عمل ترايفل الكاسترد

البلاد – نيفين عباس

لمحبي الحلويات الصيفية الخفيفة نقدم لك وصفة ترايفل الكاسترد مع الفواكه والكيك

المقادير اللازمة

للكاسترد

300 مل قشطة أو كريمة

300 مل حليب

6 صفار بيض

2 ملاعق كبيرة دقيق الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

75 جم سكر ناعم

للتقديم

2 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور ناعماً

9 قطع سويسرول مربى مقطعة إلى شرائح

250 جرام فراولة طازجة مقشرة ومقطعة أنصاف

125 جرام من العنب البري الطازج

250 جرام من توت العليق الطازج

2 ملاعق طعام من حبات الفستق المفروم

300 مل كريمة مخفوقة

طريقة العمل

الكاسترد

تمزج القشطة والحليب في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة ويترك على نار خفيفة

في هذه الأثناء، اخفقي صفار البيض ودقيق الذرة والفانيليا والسكر معًا في وعاء كبير مقاوم للحرارة

اخفقي المزيج تدريجياً في خليط الكريمة الساخنة حتى تصبح ناعمة

يعاد المزيج إلى القدر ويوضع على نار خفيفة

يطهى مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف الكاسترد

يغطي السطح بغلاف بلاستيكي ويوضع جانباً ليبرد

للترايفل

قلبي قشر البرتقال مع الكاسترد المبرد

ضعي نصف شرائح سويسرول المربى على قاعدة صحن تقديم

ثم قليل من ثلث الكاسترد

ضعي ثلاثة أرباع حبات الفراولة في الكاسترد

ثم ضعي قليل من الفواكه على الزجاج

كرري العملية مع ثلث آخر من الكاسترد ولفائف سويسرول المربى المتبقية

ضعي الكاسترد المتبقي إلى أعلى سويسرول المربى

ثم الكريمة مع توت العليق وبقية الفراولة والتوت والفستق وقشر البرتقال الإضافي

غطيها وضعيها في الثلاجة حتي تبرد تماماً

ثم قدمي الترايفل بارد