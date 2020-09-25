جوجل تعمم هذه الخدمة المذهلة على مستوى العالم هذا الأسبوع

وسط المخاطر التي تحيط بالبشر جراء تفشي فيروس كورونا طورت شركة جوجل خدمة خرائطها المجانية “جوجل مابس” هذا الأسبوع.

يأتي هذا لتقدّم الشركة خاصية تُظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم.

وذلك بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”، نقلا عن ما أعلنه موقع البحث الشهير.

وقالت “جوجل”، إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار “كوفيد-19″، الذي يتم الوصول إليه عبر ميزة “طبقات” في أعلى زاوية الشاشة.

وذلك لتعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.

كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة إن كان عدد الإصابات بالفيروس في نقطة معينة يسجل ازديادا أو انخفاضا.

وأوضح سوجوي بانرجي، مدير منتجات الجوجل مابس، أن الهدف من هذه الأداة توفير معلومات أساسية بشأن الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما.

بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل.

ولفت إلى أن البيانات المستخدمة في “طبقة كوفيد” في الخرائط تأتي من مصادر عدة.

بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة “نيويورك تايمز” وموسوعة “ويكيبيديا”، التي تحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.

فيما أشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة ستُطرح هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

عبر إصدارات من تطبيق الخرائط مخصصة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي آبل (آي أو اس) وأندرويد التابع لجوجل على السواء.