تعديل رسوم وأجور خدمات الموانئ

جدة – البلاد

أقرت هيئة الموانئ تعديل أجور خدمات الموانئ اعتبارا من أول يناير القادم، حيث ستبلغ رسوم الركاب المغادرين 50 ريالاً لكل راكب، بدلا من 10 ريالات في النظام السابق ، فيما ستبلغ رسوم القدوم للميناء 100 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة، و100 ريال رسوم المغادرة.

وستبلغ قيمة الرسوم للسيارات والمعدات ذاتية الحركة التي يحصل عليها الأجر بحسب وزنها، 140 ريالا للوحدة التي تقل عن 3 أطنان، بعد أن كانت سابقا 100 ريال، فيما سيتم رفع أسعار الوحدة التي يتراوح وزنها بين 3 حتى 10 أطنان إلى 200 ريال بدلا من 150 ريالا.

وسيتم رفع رسوم السيارات والمعدات التي تراوح أوزانها بين 10 حتى 40 طنا لتصل إلى 540 ريالا بدلا من 400 ريال، والمعدات التي يبلغ وزنها أكثر من 40 طنا سترتفع إلى 1350 بدلا من 1000 ريال.