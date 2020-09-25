الكارثة التقنية الكبرى .. 3 تطبيقات على هاتفك بينها لعبة شهيرة تسرق حسابك البنكي

هناك تطبيقات خطرة، لكن هذه التطبيقات الثلاثة تمثل حرفيا الكارثة التقنية الكبرى، نظرا لأنها تستهدف رصيدك البنكي مباشرة.

التحذيرات من الخطر تجددت بشأن 3 من التطبيقات جرى تداولها بشكل موسع على هواتف الأندرويد ، قد تعرض أصحابها لسرقة بيانتهم وأرصدتهم.

وحذر باحثون بشركة “أفاست” الشهيرة لخدمات الأمان، أنه جرى اكتشاف ثلاثة تطبيقات خبيثة.

التطبيقا على متجر “جوجل بلاي” ترسل إعلانات غير مرغوب بها إلى المستخدمين وتسبب في سرقة حساباتهم الشخصية وخاصة البنكية.

بالإضافة إلى كونها ترسل رسائل وهمية تجعل المستخدمين يتفاجئون بسرقة رصيدهم البنكي بالكامل دون أن يستخدموا منه شيئا.

وشرح الباحثون أن التطبيقات الثلاثة جرى تثبيتها أكثر من مليوني و400 مرة على هواتف مستخدمي الأندرويد.

ومن بين تلك التطبيقات لعبة شهيرة تدعى “Shock your friends”.

وبمجرد تثبيتها تبدأ في إرسال رسائل وإعلانات غير مرغوبة بهدف سرقة الحسابات البنكية واستنزاف رصيد الهواتف.

بالإضافة للتسلسل إلى الحسابات الشخصية، وفقا لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وبعض التطبيقات عبارة عن “HiddenAds Trojans” وتخفي نفسها كتطبيق آمن ومفيد ولكنها بدلا من ذلك تقدم إعلانات متطلفة خارج التطبيق، بل إنها قادرة على إخفاء رمز التطبيق الأصلي، ما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديد مكان عرض الإعلانات.

ويعتقد أن تطبيقاتك تلك قد أكسبت الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاحتيال أكثر من 500 ألف دولار، وفقًا لبيانات من شركة” “Sensor Tower، وهي شركة استخبارات وتسويق لتطبيق الأجهزة المحمولة.

ويقول جاكوب فافرا، محلل التهديدات في Avast، إن تطبيقاتك التي جرى اكتشافها هي عمليات خداع وتنتهك سياسات Google سواء من خلال تقديم ادعاءات مضللة حول وظائف التطبيق، أو عرض إعلانات خارج التطبيق وإخفاء رمز التطبيق الأصلي بعد تثبيت التطبيق بفترة وجيزة.

وهذة التطبيقات هي كما يلي:

” ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends”.. وجرى تحميلها أكثر من 100 ألف مرة.

” Tap Roulette ++Shock my Friend” وجرى تنزيلها أكثر من مليون مرة.

” Ulimate Music Downloader – Free Download Music”، وجرى تحميلها أكثر من 100 ألف مرة.