العروس تتوشح بالأخضر

جدة ـ خالد بن مرضاح ـ مهند قحطان

سهرت جدة يوم أمس على إيقاع الأغاني الوطنية وأزيز السيارات الموشحة بالأعلام الخضراء، وأسراب طائرات صقور السعودية وهي تحتفي باليوم الوطني تحت شعار (همة التسعين) وشهدت الواجهة البحرية في عروس البحر الأحمر ومواقع الاحتفالات كرنفالات مضيئة تجسد التلاحم في هذه المناسبة العطرة .

وشارك أهالي محافظة جدة في الاحتفال بيوم الوطن من خلال حضور العروض الفنية والألعاب النارية التي احتضنتها الواجهة البحرية وعدد من المواقع بالمحافظة إضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة ليوم الوطن المخصصة للأسر والأطفال.



وبرزت مظاهر الاحتفاء الكبير من المواطنين والمقيمين بهذه الفعاليات من خلال صور القيادة الرشيدة والأعلام والشعارات الوطنية التي تزينت بها مركباتهم، فيما حرصت العديد من الأسر على مشاركة أطفالهم حب الوطن عبر اللباس الأخضر والشالات وسط أجواء من الفرح بمتابعة ومشاركة العديد من الجهات الحكومية.

وجسد تفاعل الأهالي وابتهاجهم بهذه المناسبة صور التلاحم والحب للوطن وقيادته الرشيدة في يوم الوطن الذي يستشعر فيه الجميع ما تحقق من منجزات ضخمة في مختلف المجالات جعلت من بلادنا محط أنظار العديد من الدول وجعلت الجميع يفخر بالانتماء له.



كما شهدت سماء محافظة جدة على مدى الثلاثة أيام الماضية عروضاً جوية تحت شعار “همة التسعين” وذلك ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، حيث شملت تقديم تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره .

وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي أنه شارك فريق الصقور السعودية مع مختلف منظومات، القوات الجوية الملكية السعودية من طائرات مقاتلة ومساندة بشعار اليوم الوطني وبعبارة “همّه حتى القمة”.

وأضاف أنه حضي بالمشاركة أيضاً في تقديم هذه العروض الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرتين من نوع بوينج دريم لاينر “طائرة الأحلام” و”بوينج 777″، وطيران ناس بطائرة إيرباص A320neo، وشركة الطائرات المروحية. وأفاد المقدم السلمي أنه رفع أكبر علم للمملكة العربية السعودية عن طريق طائرة مروحية من شركة الطائرات المروحية “THC” تتجاوز مساحته “2000متر مربع.