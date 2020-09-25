اجتماع رباعي يدعم اتفاقات سلام الشرق الأوسط

عمان – البلاد

تواصلت الأصداء الإيجابية لاتفاقات السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، إذ عقد في عمان أمس (الخميس)، اجتماعا وزاريا رباعيا بشأن القضية الفلسطينية، شارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا وممثلة الاتحاد الأوروبي، الذين ركزوا على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، إضافة لدعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع إنه “لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتفاقات السلام الأخيرة مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونحن مصممون على تحقيق الاستقرار الإقليمي”، متمنياً أن يتحول تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية لقرار نهائي، كما اعتبر أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار.

من جهته، رحب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل، مؤكداً أنه بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فيما اعتبر وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن اتفاقيات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل خطوة مهمة، مؤكداً على أهمية التوصل لحل شامل يلبي مطالب الشعب الفلسطيني. وأضاف “يجب استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يكمن بإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. في السياق ذاته، أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال: “السلام الشامل خيار استراتيجي للجميع. والكل متفق على حل الدولتين كأساس للسلام في المنطقة”. ويبحث وزراء خارجية الأردن، ومصر، وفرنسا، وألمانيا وممثلة الاتحاد الأوروبي سوزانا تريستال، سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، بغية التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، فيما أشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أن الاجتماع هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 2020، عبر آلية الاتصال المرئي.