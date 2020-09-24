نجم لاتسيو الإيطالي يرفض عرض الشباب

ذكرت يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية والتي تتخذ من مدينة روما مقرًا لها، أن مدافع فريق لاتسيو بارتولوميو باستوس، رفض عرض الشباب لاستقدامه في الميركاتو الحالي.

وينقضي عقد باستوس (29 عامًا) مع فريق العاصمة الإيطالي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021 ولا تقدم في المفاوضات بشأن إبرام عقد جديد.

اللاعب الدولي الأنجولي كان قد تلقى عرضًا من قبل إدارة الشباب -بحسب وسائل إعلام إيطالية- يتضمن راتبًا أكبر مما يتقاضاه مع لاتسيو.

TMW – Lazio, Bastos verso l'Arabia sblocca l'arrivo di Hoedt e l'ufficialità di Fares https://t.co/J0jiYI8cuB — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 23, 2020

بيد أن كوريري زعمت اليوم في تقرير لها أن اللاعب يفضل الاستمرار في أوروبا، ولديه عروضًا من الدوري التركي والروسي والفرنسي.

ووفد باستوس إلى لاتسيو صيفية 2016 قادمًا من روستوف الروسي برسوم قدرها نحو 5 ملايين يورو، بعد أن قضى مع روستوف 3 مواسم.

بدوره يحاول الشباب تعويض رحيل لاعبه الجزائري جمال الدين بلعمري وجلب مدافع من الطراز الرفيع قبل الولوج في الموسم الكروي الجديد بالمملكة.

وتأخر لاتسيو في الإعلان عن ضم الجزائري الآخر محمد فارس الذي وفد من سبال قبل أيام، بسبب رغبته في بيع باستوس أولًا لتمويل صفقة فارس.

لكن مماطلات اللاعب الأنجولي ورفضه عرض الشباب، جعل النادي الإيطالي يعلن عن التعاقد مع فارس أولًا، ثم بيع باستوس لاحقًا.

لعدم خسارته في الشتاء القادم (يناير 2021) بالمجان للأندية الراغبة في الحصول على خدماته، إذ يطلب النادي 3 ملايين يورو لإطلاق سراحه.