مواطنون يحتفلون باليوم الوطني في أعماق البحار

جدة ـ البلاد

احتفل مواطنون من فريق الغوص السعودي، باليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة من أعماق البحر، حاملين معهم لافتات لرموز وقادة المملكة. ورصد مقطع فيديو، نشرته قناة “الإخبارية”، اللافتات التي عرضها الفريق تحت مياه البحر الصافية، وسط مجموعة متنوعة من الأسماك والشعب المرجانية.

وكتب الغواصون على اللافتات تهنئة خاصة باليوم الوطني للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، كما حملت اللافتات صوراً للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود- يرحمه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بينما حملت لافتات أخرى صورًا لجنود الوطن المكافحين لأمن وسلامة المواطن والمقيم، وهم رجال الأمن والصحة.

كما شارك الغواصون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من رحلاتهم في أعماق البحر، مشيرين إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرتهم للاحتفال باليوم الوطني للمملكة من أعماق البحار، وذلك للسنة السادسة على التوالي .