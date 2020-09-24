مطار الملك عبد العزيز الدولي يحتفي باليوم الوطني بفعاليات مختلفة

جدة : البلاد
احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية من خلال إقامة العديد من الفعاليات في الصالة (1) بمشاركة منسوبي المطار والقطاعات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.
وابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية السعيدة توشح مبنى المطار ألوان شعار الوطن في جميع مرافقه ، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، واستقبال المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية. .
وتضمنت الفعاليات عرض العلم السعودي من داخل حوض الأسماك بالمطار والذي يعتبر اكبر حوض اسماك في مطارات العالم ،وكذلك المشاركة بالعرضة السعودية التي تعبر عن الفن التراثي الأصيل للمملكة والتي اقيمت في المكتب التنفيذي وشارك فيها عدد من منسوبي المطار .