مطارات المملكة تحتفي باليوم الوطني الـ 90

الرياض : واس
احتفت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90 تحت شعار (همة حتى القمة)، وذلك للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.
وأقيم الكثير من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية، كما جرى الصدح بالنشيد الوطني السعودي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.
وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتفالات باليوم الوطني السعودي ال 90 عبر إقامة الكثير من الفعاليات لمسافري العاصمة في جميع صالات السفر الداخلية، حيث تم نشر ألوان شعار الوطن في كل مرافق المطار، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلةً المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.
وتضمنت الفعاليات مشاركة الأطفال في الصالة الخامسة بغناء النشيد الوطني التي تزيّنت بعلم المملكة وألوانه.
واستقبل مطار الرياض مسافري العاصمة بفن العرضة من خلال شاشات تفاعلية، فيما تزيّنت البوابات ومناطق أخرى من المطار بألوان علم مملكتنا الحبيبة.
فيما شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 90عبر إقامة الكثير من الفعاليات في الصالة (1)، إذ توشح مبنى المطار بألوان شعار الوطن في جميع مرافقه امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلة المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.