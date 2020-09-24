حلق فوق أغلى وطن بالطيران الشراعي

المدينة المنورة – محمد قاسم

نظم فريق “بدر للطيران الشراعي” بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة أمس فعالية بعنوان “حلّق فوق أغلى وطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة.

وشملت الفعالية التي شارك فيها عدد من محترفي وهواة ومحبي رياضة الطيران الشراعي عروض التحليق بالعلم السعودي، على ارتفاع 3 آلاف قدم، تعبيراً عن معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، وما تحقق من منجزات في شتى المجالات.

وأوضح المشرف على الفعالية نواف بن محمد الرحيلي أن الفعالية التي تستمر لمدة يومين تأتي بمشاركة عدد من الطيارين من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن محافظة بدر من المحافظات التي تتمتع بمقومات تاريخية وطبيعية وجغرافية، جعلتها وجهة مفضلة لرياضة الطيران الشراعي التي تعدّ من الرياضات التي تلقى اهتمامًا واسعًا على مستوى المملكة ، وأصبحت لها أندية محلية وعالمية.

وأفاد أن فعالية “حلّق فوق أغلى وطن” تهدف إلى إبراز المعالم والمنجزات الوطنية، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية واستكشافها، التي لاقت تفاعلا كبيرا من قِبل الأهالي ومحبي التصوير من خلال مرافقة فريق الطيران والتقاط الصور الجوية للمحافظة.