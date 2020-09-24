جدارية بطول 90 مترا احتفاءً بيوم الوطن

جدة ـ ياسر بن يوسف

تضيء ذكرى اليوم الوطني هذه الأيام وتنشر عطرها الفواح في كافة جوانب الحياة، وفي ملامح وجوه مواطني هذا الوطن المعطاء وبالأمس شهدت عروس البحر الأحمر جدة إطلاق مبادرة ” حب الوطن يجمعنا لخدمة مجتمعنا ” في أحد المولات التجارية في جدة والتي نفذتها جمعية عيون جدة الخيرية بالشراكة مع أمانة محافظة جدة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة ” حيث دشن ‏وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهراني المبادرة.

بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الخيرية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية، وشهدت الفعالية تنفيذ جدارية بطول 90 متراً احتفاءً باليوم الوطني فيما استعرض الحضور المجسمات الجمالية التي شاركت بها الجمعية النسائية الأولى.