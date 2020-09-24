الدوري الإيطالي: مقتل حكم كرة قدم في منزله

شهد الوسط الرياضي الإيطالي جريمة صادمة إثر مقتل حكم كرة قدم وصديقته الإثنين الماضي في مدينة ليتشي أقصى جنوب البلاد.

وذكرت يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” أن الحكم دانيلي دي سانتيس (33 عامًا) عُثر عليه مقتولًا داخل شقته رفقة صديقته وتجرى حاليًا سلسلة من التحقيقات.

Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa: caccia all'uomo [aggiornamento delle 23:48] https://t.co/3N0vER6dQ3 — Repubblica (@repubblica) September 21, 2020

وأفاد شهود عيان برؤيتهم لشخص يهرول من منزل دي سانتيس حاملًا سكينًا، فيما يبدو أنها عملية هروب بعد أن أقبل على قتهلما.

بدوره نعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الحكم الراحل، فيما وقف الحكام دقيقة حداد في مباريات الكالتشيو تضامنًا مع زميلهم السابق.

وقال رئيس الاتحاد، فابيو جرافينا، إن الأمر إن مقتل حكم كرة قدم يمثل صدمة حقيقة لأسرة الرياضة في البلاد بأكملها.

وكان من المفترض أن يدير دي سانتيس مباراة في تمهيدي كأس إيطاليا اليوم الخميس بين فريقي مودينا ومونوبولي.

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