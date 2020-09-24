الرياضة

مقتل حكم كرة قدم إيطالي..

الدوري الإيطالي: مقتل حكم كرة قدم في منزله

محمد ابو الوفاaccess_time7 / صفر / 1442 هـ      24 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
مقتل حكم كرة قدم إيطالي

شهد الوسط الرياضي الإيطالي جريمة صادمة إثر مقتل حكم كرة قدم وصديقته الإثنين الماضي في مدينة ليتشي أقصى جنوب البلاد.

وذكرت يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” أن الحكم دانيلي دي سانتيس (33 عامًا) عُثر عليه مقتولًا داخل شقته رفقة صديقته وتجرى حاليًا سلسلة من التحقيقات.

وأفاد شهود عيان برؤيتهم لشخص يهرول من منزل دي سانتيس حاملًا سكينًا، فيما يبدو أنها عملية هروب بعد أن أقبل على قتهلما.

بدوره نعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الحكم الراحل، فيما وقف الحكام دقيقة حداد في مباريات الكالتشيو تضامنًا مع زميلهم السابق.

وقال رئيس الاتحاد، فابيو جرافينا، إن الأمر إن مقتل حكم كرة قدم يمثل صدمة حقيقة لأسرة الرياضة في البلاد بأكملها.

وكان من المفترض أن يدير دي سانتيس مباراة في تمهيدي كأس إيطاليا اليوم الخميس بين فريقي مودينا ومونوبولي.

 

 

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محمد ابو الوفا

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